شرطة ميسان تلقي القبض على متهم بالخطف

بغداد - ياسين صفوان - اعنلت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، القبض على أحد المتهمين بالخطف في العاصمة بغداد.



المديرية قالت في بيان تلقته الخليج 365، ان "مفارز شرطة الأحداث في مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالخطف والمطلوب وفق المادة (٤٢١ ق.ع) في احدى مناطق المحافظة".



واضاف البيان انه "تمت العملية بعد جمع المعلومات عنه والتعرف على محل تواجده، فيما تم التحقيق معه في التهم المسندة اليه من أجل إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".