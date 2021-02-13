النقل تسجل حدوث هزة أرضية بقوة 3،1 درجة في السليمانية

وقالت الوزارة في تقرير، إن "الهزة سجلت في تمام الساعة 12:08:30 ظهراً، وقد بلغت قوتها ( 3،1) درجة حيث تبعد (9) كم شمال شرق قضاء جمجمال - من محافظة السليمانية".

وأضافت: "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين"، داعيةً المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".