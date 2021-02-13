"أزمة اليمين" في تونس.. بوشناق والرباعي يقدمان الحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رسالة عاجلة وجهتها نقابة الفنانين التونسيين إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، تضمنت حلا لأزمة اليمين الدستورية.

والنقابة؛ تأسست حديثا، نقيبها الفنان صابر الرباعي، فيما يترأسها الفنان لطفي بوشناق، وتسعى -حسب بيانها التأسيسي- إلى تعزيز المشهد النقابي والثقافي بالبلاد.

وتضمنت الرسالة التي اطلعت عليها ”الخليج 365”، تشخيصا للوضع الصعب الذي بلغه القطاع الفني والثقافي في ظل جائحة كورونا، واستفحال أزمته بسبب عدم وجود وزير للثقافة.

وطالبت النقابة المشيشي بإيجاد حل عاجل للأزمة، وذلك بتأجيل تعيين الوزراء محل الخلاف مع الرئيس قيس سعيد، وتمرير البقية بهدف عدم تعطيل مصالح المواطنين.

وجاء في الرسالة: "في ظل الأزمة الوبائية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على الشعب التونسي عموما وعلى الفنانين خصوصا، نطلب منكم، نحن نقابة الفنانين التونسيين كمجتمع مدني ثقافي وفني، أن تحكموا العقل والضمير الوطني".

وأضافت: "نطلب منكم إيجاد صيغة تعامل مع رئيس الجمهورية المحترم لتجاوز هذه الأزمة التي أربكت الدولة ومصالح المواطن والفنانين بوجه أخصّ، نظرا لعدم تعيين وزير ثقافة وإدارة قادرة على إيجاد حلول لجملة المشاكل يعاني منها القطاع الثقافي وأغلب الفنانين".

واقترحت النقابة "إيقاف العمل بتعيين الوزراء سبب الإشكال مؤقتا حتى يتمكن القضاء من البت في ملفاتهم سلبا لأصحابها، وفي الأثناء يؤدي الوزراء الآخرون اليمين الدستورية أمام الرئيس حتى يباشر كل منهم عمله".

أزمة اليمين



المشيشي الذي تقلد مهامه رئيسا للحكومة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، دخل في صراع مفتوح مع قصر قرطاج (الرئاسة)، متحصنا بمساندة إخوانية ودعم من كتلتي حركة "النهضة" وحزب "قلب تونس" بالبرلمان.

وفشل المشيشي في إقناع سعيد بقبول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، فيما يتمسك الرئيس بموقفه معتبرا وجود شبهات فساد حول 4 وزراء تمنع دخولهم التشكيلة الوزارية.

من جانبها، قالت مصادر مقربة من قصر قرطاج، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن السبب الرئيسي لخلافات سعيد مع المشيشي هو قرب الأخير سياسيا من الإخوان، وخضوعه للضغوطات التي مارستها حركة النهضة على حكومته.

كما يعتبر سعيد أن دخول وزراء تحوم حولهم شبهات فساد للحكومة، سيضر بمصالح الدولة، رافضا أي تواصل مع ممثلين من حزبي "قلب تونس" والنهضة.

وبالفترة الأخيرة، استعرت الحرب بين الرئاسة وزعيم الإخوان راشد الغنوشي الذي يترأس البرلمان، وتبادل الجانبان التراشق بالاتهامات.

ويتهم سعيد الغنوشي بالتآمر على الأمن التونسي، ملمحا في أكثر من تصريح إعلامي، إلى وجود "غرف سوداء" تصنع المؤامرات ضد التونسيين وترعى مخططات مضادة للأمن.

ويزيد إخوان تونس ممثلون في حركة النهضة الظرف السياسي اشتعالا، بعد دعوة الحركة الإخوانية أنصارها للنزول إلى الشارع في مظاهرات مؤيدة للحكومة.