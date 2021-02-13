وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 18 عنصرا من طالبان في عملية أمنية جنوب أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن 18 عنصرا من طالبان قتلوا وأصيب 9 آخرون في عملية أمنية بمنطقة أرغنداب في إقليم قندهار جنوب البلاد.



يأتي ذلك فيما، قال مسؤولون إن 4 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية بينهم قائد لقوا حتفهم وأصيب 7 بجروح خطيرة في تفجيرات في شرق وجنوب البلاد السبت، كما أصيب ثلاثة مدنيين في الشرق.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الثلاث التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان.

وأدت سلسلة من التفجيرات شبه اليومية على الطرق في الأسابيع القليلة الماضية إلى مقتل مسؤولين حكوميين وقضاة وصحفيين ونشطاء.

وكشف مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس جو بايدن يواجه "معضلات جدية" في أفغانستان مع اقتراب موعد الانسحاب من هناك.

وينص اتفاق موقع بين أمريكا وحركة طالبان في فبراير/شباط 2020 بالدوحة على الانسحاب التام للقوات الأمريكية بحلول الأول من مايو/ أيار.

وطلبت الإدارة الأمريكية مراجعة الاتفاق الموقع مع طالبان بشأن الانسحاب مقابل ضمانات أمنية من قبل الحركة وتعهدها التفاوض بشأن اتفاق سلام مع الحكومة الأفغانية.

وتنفي طالبان مسؤوليتها عن الاعتداءات المحددة الأهداف وتبنى تنظيم داعش معظمها، لكن واشنطن مدركة تماما من يقف وراء هذه الاعتداءات.