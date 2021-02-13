شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 100 مدرعة بريطانية إلى لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن وصول 100 عربة عسكرية مدرعة من طراز «لاند روفر» إلى لبنان، وطاقم أفراد بريطاني سيدرب القوات العسكرية اللبنانية على استخدامها.

ونشرت وزارة الدفاع صوراً لهذه الآليات في «تويتر»، معتبرة أن هذه الدفعة تعتبر «أخباراً عظيمة» للحفاظ على الاستقرار في لبنان، والأمن في بريطانيا.

كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن هدف تزويد لبنان بهذه الآليات المدرعة، يشمل بشكل أساسي «الدفاع عن حدوده مع سوريا»، موضحة أن هذه المدرعات من شأنها تعزيز فرص «منع الإرهابيين من الدخول إلى أوروبا»، و«وقف مهربي المخدرات والأسلحة الذين يعبرون الحدود».