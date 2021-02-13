شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يقضي أول عطلة أسبوعية له في «كامب ديفيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثيرمونت (ماريلاند) - رويترز

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن لي ل الجمعة/السبت إلى منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند لقضاء أول عطلة أسبوعية منذ توليه الرئاسة.

وكان العديد من الرؤساء الأمريكيين السابقين لبايدن يجدون في المنتجع الشهير بغرب ماريلاند ملاذاً للابتعاد عن معارك واشنطن السياسية.

ويقع المجمع شديد التحصين وسط جبال كاتوكين وتتولى البحرية الأمريكية إدارته، وكان الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر يجد فيه فرصة للصيد كما كان الرئيس السابق جورج دبليو بوش يركب دراجته هناك.

وذهب بايدن إلى كامب ديفيد بصحبة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائب كبير موظفي البيت الأبيض بروس ريد.

ومن المتوقع أن يستفيد بايدن من المنتجع على نحو أكبر من سلفه دونالد ترامب الذي لم يزره سوى 14 مرة على مدى أربع سنوات.

وبذلك سيكون بايدن بعيداً عن واشنطن خلال ما تبقى من محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بغرض المساءلة، والتي من المتوقع أن تنتهي السبت على أقرب تقدير.