شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقديشو - أ ف ب

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز تفتيش أمني على طريق رئيسي في مقديشو السبت، وفق مسؤولين أمنيين وشهود عيان.

وقال مسؤول الأمن عبد الرحمن محمد في تصريح صحفي، إن «الشرطة كانت تطارد السيارة المعادية بعدما رصدتها على بعد بضعة كيلومترات من الموقع الذي انفجرت فيه. قضى ثلاثة مدنيين بحسب المعلومات التي وردتنا حتى الآن وأصيب ثمانية آخرون بجروح».

وأوضح أن «الشرطة أطلقت النار على السيارة وطاردتها، ما سمح للعديد من الأشخاص بالهرب والابتعاد عن الطريق، وبالتالي الحد من الخسائر الممكنة للانفجار».

وكشف شهود عيان أنهم سمعوا صوت أعيرة نارية وشاهدوا سيارات وعربات (تك-تك) وهي تتفرق قبل وقوع الانفجار القوي.

وقال شاهد العيان ضاهر عثمان: «كنت في ناد رياضي على مقربة من مكان وقوع الانفجار، لكن الحمد لله أننا سمعنا إطلاق النار قبل الانفجار، وهذا نبه العديد من الناس وأنا منهم، وهربنا من المنطقة لنختبئ قبل أن تصل السيارة إلى موقع الانفجار».

وقالت الشاهدة عائشة أحمد: «كان دوي الانفجار قوياً جداً. كنت داخل متجر ورأيت الشرطة تطارد سيارة على المسار الآخر للطريق. اصطدمت بالعديد من السيارات وعربات التك-تك قبل أن تنفجر على مقربة من حاجز التفتيش، فيما استمرت الشرطة في إطلاق النار على السيارة».

وكثيراً ما تتعرض مقديشو لهجمات تشنها «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، التي تشن تمرداً عنيفاً منذ سنوات، سعياً للإطاحة بالحكومة المدعومة من المجتمع الدولي في مقديشو.

وطُردت الحركة من مقديشو في 2011، لكنها لا تزال تسيطر على مساحات من الأراضي، حيث تخطط وتنفذ هجمات دامية متكررة على أهداف حكومية ومدنية.

وفي 31 كانون الثاني/ يناير، قتل خمسة مدنيين على الأقل وأصيب عشرة آخرون في هجوم شنه متطرفون من «حركة الشباب» على فندق بوسط مقديشو.