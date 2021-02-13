شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يعترض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أفادت وسائل إعلام سعودية، السبت، نقلاً عن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، السبت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مطار أبها.

وتعتمد الميليشيات المتطرفة المدعومة من إيران طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة.