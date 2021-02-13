شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في اشتباكات وانفجارات دامية بأفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - رويترز

قال مسؤولون إن أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية بينهم قائد، لقوا حتفهم وأصيب سبعة بجروح خطيرة في تفجيرات في شرق وجنوب البلاد السبت، كما أصيب ثلاثة مدنيين في الشرق.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الثلاث التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة «طالبان».

وأدت سلسلة من التفجيرات شبه اليومية على الطرق في الأسابيع القليلة الماضية إلى مقتل مسؤولين حكوميين وقضاة وصحفيين ونشطاء.

ويأتي العنف في الوقت الذي تعثرت فيه محادثات السلام التي جرت بوساطة أمريكية بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية و«طالبان» في الأشهر الماضية.

ويقوم فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة اتفاق إرساء السلام الذي أبرمته حكومة سلفه دونالد ترامب مع «طالبان» في فبراير/ شباط 2020، ويقضي الاتفاق بمغادرة جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة أفغانستان بحلول الأول من مايو/أيار.

وكشف متحدث باسم الشرطة في إقليم قندهار الجنوبي السبت أن انفجاراً نجم عن عربة «همفي» محملة بالمتفجرات استهدف موقعاً للشرطة مما أدى إلى إصابة سبعة من أفرادها.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن «18 إرهابياً من طالبان قتلوا، وأصيب تسعة آخرون» في عملية بمنطقة «أرغنداب» بإقليم قندهار مساء الجمعة.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن انفجاراً استهدف قائد الشرطة في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار الشرقي، مما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الشرطة، بينهم القائد.

وأدى انفجار قنبلة على جانب طريق إلى إصابة ثلاثة مدنيين في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار الشرقي.