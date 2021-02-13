شكرا لقرائتكم خبر عن 19 قتيلاً في انفجار بمصنع في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

لقي 19 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات بجروح في انفجار بمصنع للمفرقعات والأسهم النارية في الهند، حسبما أعلنت السلطات السبت.

ووقع الانفجار بعد ظهر الجمعة في فيرودوناغار بولاية تاميل نادو. وهو أسوأ كارثة من نوعها تشهدها الولاية الواقعة جنوباً. وقال المسؤول المحلي آر كانان لفرانس برس: إن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع في الساعات المقبلة.

وأضاف: «حتى الآن يتلقى 34 جريحاً العلاج. البعض منهم حروقهم بليغة». وقال إن قرابة 74 شخصاً كانوا في المصنع وقت الحادث. وبحسب تقارير وسائل إعلام فإن المصنع غير قانوني. وذكر الموقع الإخباري «ذا نيوزمينيت» أن المالك مفقود والشرطة تحقق في الحادث.

وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعويضات بقيمة 200 ألف روبية (2700 دولار) لعائلات المتوفين.