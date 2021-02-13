شكرا لقرائتكم خبر عن تيتيباس يتقدم بسهولة لدور الـ16 في «ملبورن بارك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن- رويترز

قدم المصنف الخامس اليوناني ستيفانوس تيتيباس أداء كبيراً وسحق منافسه السويدي مايكل إيمر بثلاث مجموعات متتالية بواقع 6-4 و6-1 و6-1 وتأهل للدور الرابع (دور 16) في منافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس السبت.

المجموعة الأولى شهدت بعض الصمود من جانب اللاعب السويدي (22 عاماً) المصنف 95 عالمياً، ونجح خلالها تيتيباس في كسر إرسال منافسه مرة واحدة.

لكن المباراة التي أقيمت في ملعب جون كين تحولت إلى مواجهة من جانب واحد بعد ذلك عقب سيطرة تيتيباس بصورة شبه كلية كما تظهر النتيجة.

وكسر تيتيباس إرسال اللاعب السويدي مرتين في المجموعة الثانية وأربع مرات في الثالثة، بينما تعرض لكسر إرساله مرة واحدة.

كما ارتكب اللاعب السويدي 36 خطأ سهلاً، ونفذ 14 ضربة ناجحة.

وقال تيتيباس الذي حقق 27 ضربة ناجحة للصحفيين بعد الفوز: «كانت مباراة نظيفة. أعتقد أن الأمور ظلت بسيطة ودون أي تعقيدات اليوم».

وأضاف اللاعب اليوناني الذي ارتكب 20 خطأ سهلاً: «أقول إنني دخلت المباراة متوتراً قليلاً، ولا أعرف السبب. لكنني بعد ذلك تكيفت مع الوضع ومع الملعب الكبير، وأعتقد أنني نجحت في الحفاظ على مستوى أدائي وكسرت إرسال منافسي بضع مرات، وهذا منحني ثقة بالنفس وشعرت وقتها بأنني أقدم أفضل أداء».

وفي الدور المقبل سيلتقي تيتيباس الذي صعد لقبل النهائي في ملبورن عام 2019 مع الفائز من المواجهة بين المصنف التاسع الإيطالي ماتيو بيرتيني والروسي كارين ختشانوف المصنف 19.