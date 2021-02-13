بليسكوفا تودع أستراليا المفتوحة وبيجولا تبلغ دور الـ16

ملبورن - رويترز

قالت كارولينا بليسكوفا السبت؛ إنها لم تشعر بالراحة أبداً، حيث ودعت المصنفة السادسة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إثر خسارتها 7-5 و7-5 في الدور الثالث أمام مواطنتها التشيكية كارولينا موخوفا في ملعب رود ليفر.

وتفاقم إحباط بليسكوفا في المجموعة الأولى حيث تلقت تحذيراً لإساءة استخدام مضربها، ثم خصمت منها نقطة لتحطيم مضرب آخر في الفاصل بين المجموعات.

وقالت بليسكوفا في مؤتمر صحفي إنها اندهشت بعض الشيء من التحذير الثاني، لكنه أثر إيجابياً في أدائها.

وأضافت: «اعتقدت في الواقع أن ذلك ساعدني في المجموعة الثانية لأنني كنت (منزعجة)، لذلك بدأت باللعب جيداً».

وبعد خسارة المجموعة الأولى، تقدمت بليسكوفا 5-0 في الثانية، قبل أن تتوقف، مما سمح لموخوفا بتحقيق الفوز وبلوغ الدور الرابع لأول مرة في ملبورن.

وتابعت بليسكوفا: «كان هناك شوط طويل لنتيجتَي 5-1 و6-0. أعتقد أنها لعبت أفضل قليلاً في هذه اللحظة. بالطبع قدمتُ أداءً مذهلاً لأتقدم 5-0، لكن بعدها كان من الصعب الحفاظ على هذا الأداء. سنحت لي عدة فرص. في ضربات إرسالي كان يمكنني أن أفعل أشياء أفضل اليوم. لا أعتقد أن أدائي كان في أفضل حالاته بالتأكيد، ولا أريد أن أبدو ساخرة أو سلبية للغاية لأني خسرت للتو».

وستلتقي موخوفا، المصنفة 27 عالمياً، مع السويسرية بليندا بنتشيتش أو البلجيكية إليسه ميرتنز من أجل مقعد في دور الثمانية.

وفي منافسات البطولة ذاتها، صعدت الأمريكية جيسيكا بيجولا إلى الدور الرابع (دور 16) في فردي السيدات السبت، بعد فوزها على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-2 و6-1.

وكانت مسيرة بيجولا التي تشارك في القرعة الرئيسية في ملبورن بارك للمرة الأولى قد تعثرت بسبب سلسلة من الإصابات في الفخذ والركبة، كما غابت عن الملاعب طوال عام ونصف بعد خضوعها لعملية جراحية في الفخذ.

وقالت اللاعبة التي ستكمل عامها 27 في وقت لاحق من الشهر الجاري إنها شعرت بالحزن وتوارت عن الأنظار قليلاً بعد أن أبلغت بضرورة إجراء العملية، لكنها أكدت أنها الآن عاقدة العزم على العودة بكل قوة من جديد.

وأضافت: «فكرت حتى في عدم العودة للملاعب، وكان هذا شيئاً فظيعاً لو حدث. لكني أعتقد أنني تجاوزت كل هذه الأفكار الآن، وقررت أن أقاتل من أجل العودة من جديد».

وستلتقي بيجولا في الدور المقبل مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة.