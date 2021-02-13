شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية ضد «روبن هود» على خلفية انتحار شاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت عائلة عميل شاب على منصة «روبن هود» Robinhood دعوى قضائية ضد شركة الوساطة والتداول بتهمة القتل الخطأ لابنها الذي يبلغ من العمر 20 عاماً.

وكان أليكس كيرنز، طالب جامع ومتداول على «روبن هود» مات منتحراً الصيف الماضي بعد اعتقاده بأنه تكبد خسائر كبيرة بنحو 730 ألف دولار في تطبيق تداول الأسهم المفضل لدى جيل الألفية.

واتهمت العائلة منصة «روبن هود» بالتسبب المباشر في وفاة ابنها وبأنها تجذب المستثمرين غير المتمرسين وعديمي الخبرة، مثل أليكس، لتحمل مخاطر كبيرة من خلال إغرائهم بالأرباح.

وجاء في الدعوى أن أليكس حاول الاتصال ثلاث مرات بخدمة عملاء «روبن هود» لتوضيح الأمر، لكن الردود كانت آلية وخالية من أي اتصال أو تفاعل بشري. وبأن رود «روبن هود» كانت مضللة تماماً لأن أليكس لم يكن في الواقع مديناً بأي أموال.

وقال متحدث باسم المنصة: «لقد دمرنا موت أليكس كيرنز. ومنذ ذلك الوقت، أجرينا تحسينات على عروض الاستثمار وتداول الخيارات لدينا».