شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم تميم.. تقرير يرصد انتهاكات النظام القطرى ضد معارضيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نظام تميم بن حمد، انتهاكاته وجرائمه ضد أبناء الشعب القطرى، والمعارضة القطرية من أجل إسكات أى اصوات تحاول تنتقده، وترفض سياساته.

وأعدت مؤسسة "ماعت" تقريرًا يكشف انتهاكات نظام تميم بن حمد، ضد المعارضة القطرية، وأبناء قبيلة الغفران، وتعرضهم لعمليات تمييز عنصرى، وسحب الجنسيات منهم وذلك بمخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية، ورغم كل ذلك لا يزال نظام الحمدين القطرى يواصل جرائمه.

واستعرض التقرير شهادات من أبناء المعارضة التركية الذين تعرضوا للانتهاك والتنكيل بهم، واحتجوا أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف للتنديد ضد ما يتعرضون له من قطر، وتقديم مستندات تكشف الإساءة لهم وحرمانهم من حقوقهم أمام المنظمات الدولية.

وتابع التقرير أن المعارضة القطرية يتعرضون لأبشع الجرائم والانتهاكات والظلم والاضطهاد من هذا النظام الوحشى الذى ينكل بأبناء شعبه، ومن جهة أخرى يقوم النظام القطرى بدفع ملايين الدولارات وصرفها على التنظيمات الإرهاب بل ويمنح لهم الفرص والملاذات الآمنة.