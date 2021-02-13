الإحصاء: 32.3 % انخفاضًا في قيمة واردات مصر البترولية خلال 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين سليم:

تراجعت واردات مصر من المنتجات البترولية بنسبة 32.3% خلال العام الماضي لتصل إلى 6.38 مليار دولار مقابل 9.42 مليار دولار في عام 2019، بحسب بيان صحفي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت.

ووفقا لبيان الجهاز كانت أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها السولار حيث بلغ 858 مليون دولار في 2020 مقابل 3.8 مليار دولار عام 2019 يليه بنزين 95 حيث بلغت قيمة الواردات 609 ملايين دولار مقابل 1.487 مليار دولار عام 2019 يليه غاز البوتوجاز حيث بلغت 840 مليون دولار مقابل 1.053 مليار دولار عام 2019.

وذكر البيان أن أهم الدول التي انخفضت الواردات البترولية منها كانت الجزائر حيث انخفضت واردات غاز البوتوجاز والسولار وبنزين 95 لتبلغ 161 مليون دولار مقابل 478 مليون دولار عام 2019.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني وانخفضت واردات الزيت الخام والبوتوجاز والسولار وبنزين 95 لتبلغ 2.274 مليار دولار مقابل 3.415 مليار دولار عام 2019 .

وانخفضت واردات مصر من الكويت من الزيت الخام والسولار لتبلغ 1.961 مليار دولار مقابل 2.102 مليار دولار عام 2019 ، تليها اليونان التي انخفضت واردات غاز السولار لتبلغ 109 ملايين دولار مقابل 546 مليون دولار عام 2019 ، ثم تركيا التي انخفضت واردات بنزين 95 لتبلغ 64 مليون دولار مقابل 469 مليون دولار عام 2019.