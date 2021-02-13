بالصور.. الانتهاء من تطوير طريق نبق بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع تطوير طريق نبق بمدينة شرم الشيخ، باستخدام أحدث الطرق التقنية الحديثة، خاصة أن الطريق كان يتعرض لتسريب مياه البحر والتي كانت تترك آثارًا تدميرية به، لذا جرى معالجة تربة الطريق قبل العمل في إعادة تأهيله.

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم السبت، أنه جرى تنفيذ المشروع على 3 مراحل، استغرقت كل منها عام، بتكلفة إجمالية تتعدى 52 مليون جنيه تمويل الهيئة العامة للتنمية السياحية، بطول 6.5 كيلو متر، وتتضمن توسعة الطريق ليصبح اتجاهين كل اتجاه يضم حارتين.

وأكد أنه جرى الانتهاء من إنارة طريق نبق بنحو 750 عمود، وتضمنت المرحلتين الأولى والثانية تركيب 200 عمود إنارة، بينما تضمنت المرحلة الثالثة إقامة محول و 550 عمود و 5 ولاعة، إضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لنحو ‏1800‏ أسرة و‏36‏ فندقًا، ومنطقة حي النور بالكامل، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 10 ملايين جنيه.

ومن جانبه قال المهندس ممدوح المحمدي، مدير عام هيئة الطرق والكباري بجنوب سيناء، إنه جرى علاج شروخ الأسفلت في بعض شوارع مدينة شرم الشيخ باستخدام أحدث الطرق التقنية الحديثة، ضمن أعمال التطوير المستمرة بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية لكونها أهم مدن المحافظة السياحية.

وأكد مدير عام هيئة الطرق، أنه جرى الانتهاء من تطوير عدد من الطرق الداخلية بالمدينة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية السابقة، وجاري تطوير طرق داخلية بطول 4.8 كيلو متر بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية.