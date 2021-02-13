بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 4.03 مليون حالة

ابوظبي - سيف اليزيد - بلغ إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 03ر4 مليون حالة وذلك حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 116 ألفا و507 حالات، وتعافى من المرض 10 آلاف و655 شخصا من المصابين حتى الآن.

وأعلنت المملكة المتحدة عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.