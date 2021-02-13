برهم صالح: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إنه لا يجب أن تتحول بلاده لساحة تصفية حسابات إقليمية.

وشدد صالح على أن الشرق الأوسط لن يتحقق من بدون استقرار الأمن في العراق، متهما جهات لم يسمها بعرقلة عمل الحكومة.

وأكد صالح أن العراق حقق تقدما في ملف مكافحة الفساد.

وكانت إيران ومليشيات تابعة لها في المنطقة تعهدت باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة ما جعل العراق المضطرب ساحة مثالية لنشاط طهران التخريبي.

وتشن مليشيات موالية لإيران هجمات على الجيش الأمريكي وتستهدف السفارة في بغداد بالصواريخ.