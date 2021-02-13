طقس السبت.. الأجواء هادئة على العموم مع سماء قليلة السحب إلى صافية

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء هادئة على العموم، مع سماء قليلة السحب إلى صافية.

وستظهر سحب كثيفة مصحوبة بقطرات متفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية على السواحل والسهول المحيطية في بداية الصباح.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة شمالية إلى شرقية بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و4 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 5 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد، وما بين 10 و15 درجة بالوسط والأقاليم الجنوبية.

وستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا وستتأرجح ما بين 12 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و22 درجة بكل من شرق البلاد، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والساحل المتوسطي، والسهول الشمالية، وسوس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح هائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.