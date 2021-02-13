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آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

سجلت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية حالتي إصابة بفيروس كورونا، ومثلهما شفاء.

 

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إن مستجدات الساعات الأخيرة شهدت تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا في محافظة عدن، بالإضافة إلى (3) حالات اشتباه من إجمالي (5) حالات، فيما البقية توزعت بين شبوة وحضرموت الوادي.

 

كما سجلت حالتي شفاء في حضرموت الساحل، دون تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم.

 

وبذلك ارتفع إجمالي تراكمي حالات الاشتباه إلى (7553) حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى (2136) حالة، منها (615) حالة وفاة، و(1430) حالة شفاء

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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