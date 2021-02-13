شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد إصابات كورونا على مستوى العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

ارتفع عدد إصابات كورونا على مستوى العالم إلى 108 ملايين و730 ألفاً و653 إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و394 ألفاً و127 حالة وفاة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، السبت، تسجيل 8354 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و551 وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت ألمانيا إجمالاً مليونين و328447 إصابة و64742 وفاة.

بدأت ولاية فيكتوريا الأسترالية، السبت، عزلاً عاماً يستمر 5 أيام في ظل سعي السلطات لمنع موجة ثالثة من فيروس كورونا مرتبطة بالسلالة سريعة الانتشار المكتشفة في بريطانيا.

وكانت شوارع مدينة ملبورن عاصمة الولاية وضواحيها شبه خاوية بعد صدور أوامر للسكان بملازمة المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وشهدت المدينة في العام الماضي عزلاً عاماً استمر 111 يوماً، كان أحد أشد وأطول الإجراءات في العالم حينها، وذلك بهدف كبح انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 800 شخص.

وسجلت أستراليا أكثر من 22 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و909 وفيات في المجمل منذ ظهور الوباء.

تجاوزت الأرجنتين، الجمعة، عتبة 50 ألف وفاة بكورونا، وباتت تسجل أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا.

وخلال الـ24 ساعة الماضية سُجلت 155 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 50.029، وفق وزارة الصحة الأرجنتينية.

كما أحصيت 7151 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2.015.496 في بلد يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.

وكانت الحكومة الأرجنتينية تنتظر، الجمعة، وصول طائرة تابعة لشركة الطيران الوطنية تحمل 400 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" من معهد جاماليا.

وخلال رحلات سابقة، جلبت الطائرات 820 ألف جرعة من "سبوتنيك-في"، وهو اللقاح الوحيد المتاح حالياً في الأرجنتين.

وقال وزير الصحة إنه في اطار حملة التطعيم التي أطلقتها الحكومة الأرجنتينية سيتم شراء 62 مليون جرعة من مختبرات مختلفة.

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت، إنها سجلت 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، مقارنة بـ12 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أنها سجلت 14 إصابة جديدة خالية من الأعراض، الجمعة، مقابل 8 حالات في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات إصابة مؤكدة.

وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين قد بلغ 89756، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، الجمعة، أنها سجلت 10388 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1323 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و978954 إصابة و172557 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن، وذلك نظراً لقلة عدد الاختبارات.