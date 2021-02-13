صحيفة: الهجمات الحوثية على السعودية تمثل جريمة حرب بكل المعايير

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

تحت عنوان "جرائم مروعة" .. قالت صحيفة "الإتحاد" إن الإرهاب خطر حقيقي يتهدد العالم بأسره، وينبغي مواجهته ومحاصرته بسرعة وفعالية، والحوثيون مصدر رئيس للإرهاب في المنطقة يتعين على المجتمع الدولي محاسبتهم لوقف جرائمهم التي تهدد الأمن والسلم، وحرية الملاحة في المنطقة وعبر العالم.



وأكدت الصحيفة أن التصعيد الخطير في الهجمات بالصواريخ الباليستية أو المسيّرات المفخخة التي تستهدف بها الميليشيات الإرهابية، أراضي السعودية انطلاقاً من اليمن، يمثل جرائم حرب بكل المعايير.

وبسببها تتعرض حياة المئات للخطر، سواء كانوا من المسافرين المدنيين، أو السكان في المناطق المستهدفة بالمملكة.

وأوضحت أن هذه الجرائم تتسبب في زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، وتحول دون نجاح جهود الأمم المتحدة المبذولة من أجل تسوية سياسية سلمية شاملة للحرب في اليمن الذي يعيش الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب ممارسات الانقلابيين.

واختتمت "الإتحاد" افتتاحيتها بالقول : يحتم ذلك على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، ضرورة التحرك بجدية أكبر، تتجاوز الإدانات الدبلوماسية إلى اتخاذ إجراءات وقرارات فعالة وحاسمة لوقف الجرائم الحوثية، ومحاسبة الجناة حماية للأمن والسلام الدوليين .. في الوقت نفسه، يحق للسعودية اتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات لحماية أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية