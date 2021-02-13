شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 12:24 مساءً, 13 فبراير 2021 م
المناطق_أبها
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية لاستهداف مطار أبها الدولي.
وأكد التحالف العربي، على إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشا الحوثي المدعومة من إيران، مضيفًا: المحاولات الإرهابية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.