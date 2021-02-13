شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال قوى بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر أجزاء مختلفة من باكستان الليلة الماضية، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في باكستان - حسبما أوردته صحيفة (دون) الباكستانية اليوم السبت - أن السكان شعروا بهزات فى العاصمة إسلام أباد وأجزاء من أقاليم البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان وآزاد جامو وكشمير وجيلجيت بالتستان.

وأفادت بأن مركز الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا ومركزه طاجيكستان.. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من توقع توابع خفيفة الشدة، وتسببت الهزات الأرضية في خلق حالة من الذعر بين سكان العاصمة إسلام أباد وروالبندي ولاهور ومظفر أباد ومناطق أخرى حيث هرع الناس إلى مغادرة منازلهم، ورغم ذلك، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات بأي جزء من البلاد حتى وقت متأخر من الليل.