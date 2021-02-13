شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترفض انتقادات بروكسل بشأن مراقبة الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مجددا وبشدة انتقادات بروكسل بشأن فرض رقابة على طول الحدود الألمانية مع التشيك والنمسا.

وقال زيهوفر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "هذا يكفي! لقد ارتكبت المفوضية الأوروبية ما يكفي من الأخطاء في شراء اللقاحات خلال الأشهر القليلة الماضية... يجب أن تدعمنا المفوضية الأوروبية، بدلا من أن تعوقنا بنصائح عديمة الفائدة".

وفي ضوء قيود الدخول الجديدة على المسافرين القادمين من التشيك وولاية تيرول النمساوية، طلبت مفوضية الاتحاد الأوروبي من ألمانيا تطبيق استثناءات على المتنقلين بصفة دورية.

ومع ذلك، فإن القيود وضوابط الحدود الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من غد الأحد لا تتضمن مثل هذه الاستثناءات.