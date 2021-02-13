اليوم.. خمس مواجهات مثيرة في الجولة الـ 19 من الممتاز

ويستهل فريق الديوانية تلك المنافسات في الساعة الثانية ظهرا مع ضيفه فريق السماوة على ملعب الاول، وفي نفس الوقت يضيف فريق نادي القاسم فريق النجف على ملعب الكفل، فيما يواجه فريق نادي نفط ميسان القادم فريق نادي زاخو على ملعب ميسان الدولي في ذات الوقت.وفي الساعة الرابعة والربع يلتقي فريقا الزوراء وضيفه اربيل على ملعب الشعب الدولي، تليها بالملعب ذاته وفي تمام الساعة السابعة وخمسة واربعين دقيقة مباراة فريقا نادي القوة الجوية ونادي الحدود.

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب الفرق برصيد 38 نقطة، يليه الشرطة برصيد 35 نقطة ، ثم الزوراء برصيد 33 نقطة.