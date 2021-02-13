100 مدرعة.. لبنان يراقب حدوده مع سوريا بدعم بريطاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلمت الحكومة البريطانية، الجيش اللبناني 100 عربة مدرعة للمساعدة في منع المسلحين من عبور الحدود مع سوريا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة عبر "تويتر": إن 100 عربة مدرعة وصلت لبنان إلى جانب لواء الهجوم الجوي 16 البريطاني؛ لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها.

واعتبرت "الدفاع البريطانية" وصول هذه المدرعات إلى لبنان "أنباء جيدة لاستقرار لبنان وبريطانيا".

وبحسب بيان بريطاني، الجمعة، فإن العربات المدرعة التي تم التبرع بها للقوات المسلحة اللبنانية تستهدف التصدي للتهديدات الإرهابية على الحدود مع سوريا، التي كثيرًا ما يستخدمها المتطرفون والمهربون.

والمدرعات من طراز "لاند روفر"، قادرة على التعامل مع التضاريس الوعرة للحدود السورية ويمكن أن تركب عليها أسلحة ثقيلة.

ومن المنتظر أن يتم إدخال هذه المدرعات ضمن "أفواج الحدود البرية" التابعة للجيش اللبناني التي تقوم بدوريات في المنطقة.

وزارة الدفاع البريطانية أكدت أيضًا أن تلك المدرعات يمكنها مراقبة الحدود عن كثب، ووقف المتطرفين الذين يحاولون دخول لبنان، ما يعني السفر إلى أوروبا لاحقا.

وتصنف الحدود اللبنانية السورية كمرتع يستخدمه مهربو الأسلحة والمخدرات الدوليين، حيث يتم نقل المواد غير المشروعة عبر البلاد ومنها إلى مناطق أخرى من العالم.

