التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة استهدفت مطار أبها السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي تدمير طائرة مفخخة، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مطار أبها السعودي.

وقالت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن، إنها تمكنت من إحباط كافة المحاولات التصعيدية لمليشيا الحوثي.



ووصف التحالف محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين بـ"الممنهجة".

والجمعة، أعلن التحالف تدمير طائرة مفخخة، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية السعودية.

وأطلعت السعودية، الجمعة، المجتمع الدولي على انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية، وحذرت من استمرار النظام الإيراني في دعمها.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المندوب الدائم السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومندوب اليمن السفير علي مجور في مقر بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف.

ودعا مندوب السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، خلال الاجتماع، المجتمع الدولي إلى وقفة جادة أمام تلك الممارسات الإرهابية الغادرة.



وسلط الواصل الضوء على "سلسة الهجمات الصاروخية التي أطلقها الحوثيون باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وغيرها، كان آخرها تلك التي استهدفت مطار أبها، واستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط".

وأكد المندوب الدائم ومندوب اليمن أن وتيرة الهجمات تزايدت خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن "المليشيا الحوثية لا ترغب في حل سياسي شامل يجمع كل المكونات اليمنية، في حين أن الحكومة الشرعية والمملكة أكدت أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث".

وطالب المندوب الدائم الدول المشاركة بـ"شجب وإدانة تلك الهجمات"، لافتا النظر إلى أن "النظام الإيراني سيستمر في دعم المليشيات الإرهابية في المنطقة ما لم يكن للمجتمع الدولي وقفة جادة أمام تلك الممارسات الإرهابية الغادرة"