برهم صالح: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إنه لا يجب أن تتحول بلاده لساحة تصفية حسابات إقليمية.

وشدد صالح على أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق من دون استقرار الأمن في العراق، متهما جهات لم يسمها بعرقلة عمل الحكومة.

وخلال كلمة له في الحفل التأبيني بذكرى يوم الشهيد العراقي، أكد صالح أن العراق حقق تقدما في ملف مكافحة الفساد.

ولفت إلى الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة باعتباره مطلبا أفرزته ساحات الحراك الشعبي في العراق.

وتابع: "يجب عدم التهاون في إنجاز الخطوات الإصلاحية وتحديداً إجراء الانتخابات.. أمامنا تحديات جسيمة أبرزها تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة".

وكانت إيران ومليشيات تابعة لها في المنطقة تعهدت باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، ما جعل العراق المضطرب ساحة مثالية لنشاط طهران التخريبي.



وتشن مليشيات موالية لإيران هجمات على الجيش الأمريكي وتستهدف السفارة في بغداد بالصواريخ.