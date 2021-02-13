البيت الأبيض يعلن وقف تيلر جوزف داكلو عن العمل لمدة أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن البيت الأبيض وقف تيلر جوزف داكلو المتحدث باسم الرئيس جو بايدن عن العمل لمدة أسبوع بعد تهديده صحفية.



والتحق داكلو (32 عاما) الذي كان من أعضاء فريق حملة بايدن، بالبيت الأبيض وأصبح أحد مساعدي جين ساكي المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية.

وكانت الصحفية تارا بالميري التي تعمل في موقع بوليتيكو اتصلت بداكلو لطرح أسئلة عن علاقة حميمة تربطه بصحفية أخرى هي أليكسي ماكاموند من موقع "أكسيوس" والمسائل الأخلاقية التي يمكن أن تنجم عن ذلك، ويبدو أنه هددها قائلا "بالميري سأدمرك"، بحسب مجلة "فانيتي فير".

وقالت ساكي إن داكلو اعتذر للصحفية التي أجرت معه محادثة ساخنة حول حياته الشخصية.

وأضافت "إنه أول من اعترف بأن سلوكه لم يكن بمستوى المعايير التي وضعها الرئيس".

وتابعت أن داكلو وبالإضافة إلى وقفه عن العمل لأسبوع، لن يعمل بعد الآن مع أي صحفي في بوليتيكو في مهامه في البيت الأبيض.

وكان داكلو المسؤول الصحي لحملة بايدن الانتخابية في 2020.

وذكرت النشرة الإخبارية "بوليتيكو بلايبوك" التي تغطي الأنباء والشائعات السياسية في واشنطن وتعدها بالميري، هذا الأسبوع أن الصحفية ماكاموند أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني أنها على علاقة بداكلو.

ويوم وصوله إلى البيت الأبيض، حذر جو بايدن فرقه علنا من أنه لن يتسامح مع أي تجاوز، قائلا: "أنا لا أمزح عندما أقول هذا إذا كنت تعمل معي وسمعت أنك تعامل زميلا بقلة احترام أو بازدراء، فسأطردك على الفور".

وتهربت ساكي من الرد على سؤال خلال مؤتمرها الصحفي اليومي عن الفارق بين هذا الوعد الرئاسي والعقوبة المخففة نسبيا - أسبوع من التعليق - التي فرضت على مساعدها.

وقالت ساكي "لن يحدث ذلك مرة أخرى. ولن يتم التسامح معه في البيت الأبيض".