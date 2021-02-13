شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنائية الدولية» تنتخب كريم خان رئيساً للادعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية الجمعة، البريطاني كريم خان رئيساً جديداً للادعاء لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 16 يونيو/حزيران القادم.

وفاز خان بالمنصب في اقتراع سري متغلباً على ثلاثة مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا. وتضم المحكمة، التي مقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاماً، 123 عضواً وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان. واشتهر المحامي البريطاني بقيادة فريق الأمم المتحدة الخاص للتحقيق في جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق.

وعمل خان، خلال مسيرته المهنية التي تمتد على مدار 27 عاماً، بكل المحاكم الجنائية الدولية تقريباً حيث اضطلع بأدوار متعددة في الادعاء والدفاع. واحتدم التنافس السياسي على المنصب في ظل تزايد التدقيق في عمل مكتب رئيسة الادعاء.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرضت العام الماضي عقوبات على أعضاء بالمحكمة، من بينهم بنسودا، بسبب تحقيقات مكتبها في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، بما يشمل القوات الأمريكية. والولايات المتحدة ليست عضواً بالمحكمة. ولكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال في الشهر الماضي، إن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ستراجع العقوبات التي فُرضت على مسؤولين في المحكمة.