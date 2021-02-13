شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف متحدث باسم بايدن عن العمل لتهديده صحفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أوقف متحدث باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن عن العمل الجمعة لمدة أسبوع، بعد تهديده صحفية وإدلائه بتصريحات تنم عن تمييز جنسي خلال محادثة هاتفية.

والتحق تيلر جوزف داكلو أو تي جي داكلو (32 عاماً) الذي كان من أعضاء فريق حملة بايدن، بالبيت الأبيض وأصبح أحد مساعدي جين ساكي المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية.

ويبدو أنه قال للصحفية تارا بالميري التي تعمل في موقع بوليتيكو «سأدمرك»، حسب مجلة «فانيتي فير».

وكانت الصحفية اتصلت به لطرح أسئلة عن علاقة تربطه بصحفية أخرى هي أليكسي ماكاموند من موقع «أكسيوس» والمسائل الأخلاقية التي يمكن أن تنجم عن ذلك.

وقالت ساكي، إن «تي جي داكلو اعتذر للصحفية التي أجرت معه محادثة ساخنة حول حياته الشخصية». وأضافت: «إنه أول من اعترف بأن سلوكه لم يكن بمستوى المعايير التي وضعها الرئيس». وتابعت أن داكلو وبالإضافة إلى وقفه عن العمل لأسبوع، لن يعمل بعد الآن مع أي صحفي في بوليتيكو في مهامه بالبيت الأبيض.

وكان داكلو المسؤول الصحفي لحملة بايدن الانتخابية في 2020. وذكرت النشرة الإخبارية «بوليتيكو بلايبوك» التي تغطي الأنباء والشائعات السياسية في واشنطن وتعدها بالميري، هذا الأسبوع أن الصحفية ماكاموند أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني أنها على علاقة بداكلو.

ويوم وصوله إلى البيت الأبيض، حذر جو بايدن فرقه علناً من أنه لن يتسامح مع أي تجاوز. وصرح حينذاك: «أنا لا أمزح عندما أقول هذا: إذا كنت تعمل معي وسمعت أنك تعامل زميلاً بقلة احترام أو بازدراء، فسأطردك على الفور».

وتهربت ساكي من الرد على سؤال خلال مؤتمرها الصحفي اليومي عن الفارق بين هذا الوعد الرئاسي والعقوبة المخففة نسبياً، أسبوع من التعليق التي فرضت على مساعدها.

وقالت ساكي: «لن يحدث ذلك مرة أخرى. ولن يتم التسامح معه في البيت الأبيض».