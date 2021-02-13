شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الوفد المختلفة تعلن تأييدها لقرارات أبو شقة : تأتي في صالح الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجان حزب الوفد، إعلان تأييدها لقرارات المستشار بهاء ابو شقة الأخيرة، والتي أعلنها في مؤتمر صحفي، مؤكدين أن هذه القرارات تأتي في صالح الحزب وحماية من محاولة المؤامرة عليه.

وأعلن حاتم فوزي ماضي مقرر اللجنة النوعية للبيئة بحزب الوفد وسكرتير عام لجنة أول طنطا بمحافظة الغربية، تأييده الكامل لقرارات رئيس الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة التي أصدرها في مؤتمر صحفي بمقر الحزب الرئيسي.

وأضاف أن القرارات التي أصدرها رئيس الوفد جاءت للحفاظ على وحدة الصف ومنع الفوضى داخل بيت الأمة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سوف يشهد الوفد انطلاقة وازدهارا حقيقيا في ظل وجود المستشار بهاء الدين أبو شقة الذي يضع مصلحة الوطن فوف كل اعتبار.

فيما قال علاء محمد رامون نائب رئيس لجنة أول طنطا بحزب الوفد بمحافظة الغربية، إن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد يحرص على استقرار الحزب، كما أنه مدافع قوي عن مبادي وثوابت الوفد التي تمتد الي أكثر من مائة عام.

وأضاف أنه يؤيد بقوة كافة القرارات التي أصدرها رئيس الوفد، للحفاظ على استقرار الوفد وازدهار بيت الامة والحفاظ على الهوية الوفدية.

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد على دعمها لكافة الجهود التي تسعى لوحدة الصف بين الوفديين ونبذ التفرقة والحفاظ على هذا الكيان العريق الذي يضرب بجذوره في تاريخ مصر الحديث، ويعد ركنًا أساسيًا في الحياة السياسية المصرية وداعمًا لنهضة مصر وتقدمها.

كما شددت اللجنة على ضرورة احترام كافة الأعضاء لثوابت الحزب والخضوع للائحته، التي تقر بضرورة الالتزام الحزبي وعدم الخروج عما أقرته.

وأكد عادل التوني رئيس لجنة الوفد بمركز ابوحمص سكرتير عام مساعد الوفد بالبحيرة عضو لجنة الادارة المحلية بالوفد، تأييده لقرارات المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس الوفد، التي تهدف الي الحفاظ على الحزب.

ودعا «التوني» إلى لم شمل الوفدين تحت راية ومبادئ الوفد، قائلًا: «إننا نعلن احترامنا الي مقام وشرعية رئيس الوفد».

وأضاف، نتمنى من الجميع العمل على رفعة شأن الوفد خلال الفترة المقبلة التي تحتاج إلى الاستقرار السياسي والوفاق الوطني داخل بيت الامة تحت القيادة الشرعية لرئيس الوفد.