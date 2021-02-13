شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم العالى والرى يحضران غدا اجتماعات اللجان المتخصصة بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب اجتماع غدا الأحد ، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ، للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فيما تناقش لجنة الزراعة بيان وزير الري والموارد المائية الذي القاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن تنفيذ الوزارة برنامج الحكومة وذلك بحضور وزير الري، كما تناقش لجنة التعليم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي البيان الذي القاه أمام الجلسة العامة وما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.

وتستكمل اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية حيث يعقد الاجتماع بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وتعقد لجنة الدفاع و الأمن القومي اجتماع لمتابعة خطة عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواجهة الإرهاب والتطرف.



و تناقش لجنة القوى العاملة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة ، كما تناقش لجنة الصناعة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

و تناقش لجنة الصناعة أيضا قرار رئيس الجمهورية، رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين الحكومة المصرية والحكومة الايطالية بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.