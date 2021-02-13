الإمارات.. 109587 جرعة لقاح «كوفيد 19» قدمتها »«الصحة» خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 109.587 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 4.901.795 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 49.56 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».