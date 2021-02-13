كندا تمدد القيود المتعلقة بكورونا على حركة السفر الدولي جوا وبرا

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

قالت الحكومة الكندية في بيان صحفي الجمعة إنها ستطلب إجراء اختبارات البيولوجيا الجزيئية للكشف عن مرض كوفيد-19 وتدابير أخرى من القادمين للبلاد من الخارج جوا أو برا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان أن المسافرين الذين يصلون برا سيتطلب منهم إظهار نتيجة اختبار سلبية في الولايات المتحدة قبل 72 ساعة من وصولهم، وسيسري ذلك بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وسيتعين على القادمين جوا الخضوع لاختبار بمجرد وصولهم إلى كندا قبل مغادرتهم المطار، وإجراء اختبار آخر بعد فترة عزل مدتها 14 يوما، اعتبارا من يوم 22 فبراير الجاري.

وسيتم تطبيق هذه القاعدة أيضا على القادمين عبر الحدود البرية اعتبارا من 22 فبراير.

وسوف يتعين على المسافرين القادمين على متن رحلات طيران حجز ثلاث ليال في أحد الفنادق المرخصة من جانب الحكومة، على أن يبدأ الحجز اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

وبدءا من يوم 22 فبراير، يتعين على كل المسافرين تقديم معلومات عن السفر وخطة للعزل قبل عبور الحدود أو الصعود للطائرة.