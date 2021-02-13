شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إصابات في هجمات ضد قوات الأمن جنوب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت مركبة هامفي عسكرية محملة بالمتفجرات موقعا أمنيا أفغانيا بإقليم قندهار جنوب أفغانستان اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص.

وقال مسؤولون محليون أفغان - في تصريح لوسائل الإعلام، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا عندما استهدفت سيارة محملة بالمتفجرات أفراد الشرطة في منطقة أرجنداب بالإقليم الجنوبي.

يأتي ذلك فيما أصيب ثلاثة مدنيين وشرطي إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة من طراز رانجر في مدينة جلال آباد بإقليم نانجرهار صباح اليوم.