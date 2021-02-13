محامو الرئيس السابق ترامب أنهوا مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أنهى محامو الرئيس السابق دونالد ترامب الجمعة مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، منددين بمحاكمة اعتبروا أن الغاية منها "القضاء على خصم سياسي".



وأكد بروس كاستور، آخر المتكلمين بين المحامين الثلاثة، أن الهدف من هذه المحاكمة هو "شطب (أصوات) 75 مليون ناخب وتجريم الآراء السياسية".

واعتبر أمام أعضاء مجلس الشيوخ أنه عبر إدانة الرئيس السابق، يريد المدعون الديموقراطيون "القضاء على خصم سياسي".

ويستطيع أعضاء المجلس لاحقا طرح أسئلتهم على ممثلي الادعاء والدفاع.