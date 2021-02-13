شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب تناقش آلية دعم بيان وزيرى التموين والصناعة عن برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اجتماعين الأسبوع الجارى، الأول لمناقشة رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الذي ألقاه أمام المجلس، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثانى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إيطاليا الذي عدل بتاريخ 10 مايو 2012 عدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفوية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر " الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقاً " لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2/11/2020، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل البنك المركزي.