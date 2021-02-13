محاكمة ترامب.. فريق الدفاع يعتبر الإجراء “غير دستوري”

جدة - عبدالحي حسين - وصف فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، إجراءات محاكمته بهدف عزله بأنها “غير الدستورية”.

جاء ذلك في جلسة استماع لفريق الدفاع عن ترامب، في إطار محاكمته بتهمة التحريض على أحداث شغب طالت مبنى الكونغرس الأمريكي في يناير الماضي.

وطالب الدفاع عن ترامب مجلس الشيوخ بـ”رفض توجيه اتهام غير دستوري لترامب”، في الوقت الذي رفض الأخير، والمقيم حاليا في فلوريدا الإدلاء بشهادته.

ويحاول محامو ترامب تفنيد حجج المدعين الديمقراطيين الذين عرضوا على مدى يومين وقائع الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس، في 6 يناير، بينما كان النواب يصادقون على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

وفي السياق، رأى المحامون الثلاثة الذين يشكلون فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، أن الهدف من المحاكمة “القضاء على خصم سياسي”.

وشدد بروس كاستور، آخر المتكلمين بين المحامين الثلاثة في جلسة الاستماع، اليوم، على أن الهدف من هذه المحاكمة هو “شطب (أصوات) 75 مليون ناخب وتجريم الآراء السياسية”.

وبعد الاستماع للدفاع، يأتي دور أعضاء مجلس الشيوخ لطرح أسئلتهم كتابة على الطرفين.

يشار أن وتيرة المحاكمة تسارعت إلى درجة أن أحد محامي ترامب ديفيد شون، توقع الخميس، إصدار حكم قبل يوم الإثنين المقبل.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، في 6 يناير مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

وفي حالة إدانة ترامب، قد يمنع من الترشح لأي منصب رسمي في المستقبل، كما ستؤثر إدانته على المكافآت المالية التي يحصل عليها بعد انتهاء ولايته رئيسا للولايات المتحدة. –