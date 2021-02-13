رصد سلالة كورونا البريطانية في أكثر من 25 % من المصابين

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

تم اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا الآن في أكثر من 25 % من اختبارات التي تم إجراؤها في الدنمارك ، وفقًا لمعهد الصحة الدنماركي .



وأشارت التقارير الأولية للمعهد إلى أنه تم اكتشاف السلالة "بي. 1.1.7" في 5ر28 % من العينات المتسلسلة من الأسبوع الأول من الشهر الجاري وحتى يوم الجمعة.

وقبل أسبوع، كانت النسبة تبلغ 20.3 % و2.1 % فقط في مطلع العام. ويتم تحديث الأرقام باستمرار وبالتالي فهي لا تزال عرضة للتغيير.

وتم رصد السلالة البريطانية من الفيروس لأول مرة في الدنمارك في العينات المأخوذة في 14 نوفمبر.

وحتى الآن ، تم اكتشاف السلالة البريطانية عند 1859 شخصًا في الدنمارك.