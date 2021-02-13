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إصابة 7 من أفراد الأمن جراء انفجار سيارة مفخخة بولاية قندهار جنوبي أفغانستان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

أعلنت الشرطة الأفغانية، إصابة 7 من أفراد الأمن جراء انفجار سيارة مفخخة، بخلاف إصابة 3 مدنيين في انفجار أخر استهدف عربة للشرطة في مدينة جلال آباد.

 

وقالت الشرطة الأفغانية في بيان لها، إن 7 من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح إثر هجوم نفذ بسيارة مفخخة واستهدف موقع تابع للقوات الأمنية في منطقة أرغنداب بمحافظة قندهار صباح اليوم السبت".

 

ويأتي الهجوم بعد سلسلة انفجارات شهدتها أفغانستان، الأحد الماضي، أسفرت عن وقوع إصابات وضحايا، مع تصاعد معدلات العنف بعد تعثر مفاوضات السلام.

 

وتوقفت محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية، ويراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقا لسحب القوات الأمريكية بحلول مايو/آيار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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