أردوغان يأوى الإرهابيين وسط ارتفاع البطالة بين الشباب فى تركيا.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

فى الوقت الذى يأوى فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من التنظيمات الإرهابية، أعلن معهد الإحصاء التركى عن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية من 15 حتى 25 سنة بمقدار 0.9 نقطة، ليصل إلى 25.4 %.



واحتلت تركيا المرتبة الثالثة ضمن أقل الدول الأوروبية فى معدلات التوظيف بنسبة توظيف بلغت 43.6 %، فيما سجلت كوسوفو أدنى معدلات توظيف بين الدول الأوروبية بنسبة توظيف بلغت 24.1 % تلتها مولدوفا فى المرتبة الثانية بنسبة بلغت 40.1 %. وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن"

وفى تركيا انخفضت أصول صندوق التأمين ضد البطالة بمقدار 28 مليار ليرة تركية فى عام 2020 بسبب زيادة البطالة والمدفوعات.

ووفقا للبيانات الرسمية، بلغ معدل البطالة فى تركيا لشهر نوفمبر 2020، 12.9 %، بينما زعم معهد الإحصاء أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 391 ألف شخص