شكرا لقرائتكم اقتصاد اليمن اليمن.. تحذير من سوء تغذية حاد يهدد 2.3 مليون طفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذّر تقرير صادر عن منظمات تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، من أن 2.3 مليون طفل يمني دون سن الخامسة سيعانون خلال العام الجاري من سوء التغذية الحاد، بينهم حوالي 400 ألف طفل قد يتعرضون للموت في حال عدم حصولهم على العلاج بشكل عاجل.

وحذر تقرير مشترك، بشأن "سوء التغذية الحاد" صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، من ارتفاع في معدلات سوء التغذية "الحاد" و"الحاد الوخيم" بين الأطفال ما دون سن الخامسة في اليمن خلال العام الحالي.

طفل في صنعاء يعاني من سوؤ التغذية

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية "الحاد" و"الحاد الوخيم" بمقدار 16% و22% على التوالي بين الأطفال تحت سن الخامسة، مقارنةً بالعام الماضي.

وأوضح أن هذه الأرقام كانت من بين أعلى معدلات سوء التغذية "الحاد الوخيم" المسجلة في اليمن منذ تصاعد النزاع عام 2015.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تعاني حوالي 1.2 مليون امرأة حامل أو مرضع في اليمن من سوء التغذية الحاد عام 2021.

وأفاد التقرير بأن "اليمن اليوم يُعد واحد من أكثر الأماكن خطورة في العالم حيث يمكن أن ينشأ الأطفال، حيث تعاني البلاد من ارتفاع معدلات الأمراض المعدية، ومحدودية فرص الحصول على خدمات التحصين الروتينية والخدمات الصحية للأطفال والأسر، والممارسات غير السليمة لتغذية الرضع والأطفال الصغار، وقصور أنظمة الصرف الصحي والإصحاح البيئي".