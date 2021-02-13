معارض تركي ينتقد تصريحات أردوغان

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

سخر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، من تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أعلن أن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر في 2023.



وحسب صحيفة "زمان" التركية، اقتبس رئيس حزب الديمقراطية والتقدم صورة الصفحة الأولى من صحيفة "تقويم" الموالية للحكومة، مع تغيير الاسم من "التقويم" إلى "مقويم"، وبدل عنوان الصحيفة "لا تذهب للتسوق دون قراءة هذا الخبر" كتب "لا تذهب إلى القمر قبل قراءة هذا الخبر"، في إشارة إلى برنامج الفضاء الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبعدما نشر حزب الديمقراطية والتقدم خبره في مواقع الإعلام الاجتماعي، تطرق إلى المشهد الحالي للأوضاع الاقتصادية في البلاد متسائلاً كيف لأردوغان أن يحقق هذا الحلم في مثل هذه الظروف