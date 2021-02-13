اليوم الرابع لمحاكمة ترامب.. استفسارات وإجابات داخل أروقة الشيوخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استجوب أعضاء مجلس الشيوخ فريق دفاع دونالد ترامب ومديري إجراءات العزل خلال اليوم الـ4 لمحاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق بتهمة التحريض على العصيان.

وبعد أن أنهى محامو ترامب دفاعهم، تم فتح المجال أمام أعضاء مجلس الشيوخ لطرح أسئلة على فريقه أو مديري إجراءات العزل أو كليهما.



وسأل الديمقراطيون عن الطريقة التي أدت بها مزاعم ترامب التي لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات إلى تحول أتباعه إلى التطرف، في حين سأل الجمهوريون عما إذا كانت المحاكمة "محاكمة استعراضية سياسية" تهدف إلى تشويه سمعة ترامب.

وطرح ممثلو الحزبين أسئلة حول ما إذا كان ترامب قد اتخذ إجراءات لوقف العنف.

وقالت ستايسي بلاسكيت ، وهي ديمقراطية من جزر فيرجن، "سبب استمرار طرح هذا السؤال هو أن الإجابة لا شيء".



لحظة توتر

وخلال لحظة من التوتر، رفض محامو ترامب الإجابة على سؤال طرحه السيناتور المستقل بيرني ساندرز حول ما إذا كان ترامب قد كذب عندما قال إن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 قد تعرضت للتزوير.

ورد المحامي مايكل فان دير فين "حكمي غير ذي صلة في هذه الدعوى".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال محامو الرئيس الأمريكي السابق في ختام مرافعتهم في اليوم الرابع من المحاولة الثانية وغير المسبوقة لعزله لتحريضه حشدا من الغوغاء على مهاجمة مبنى الكابيتول الأمريكي، إن كلماته أخرجت عن سياقها من قبل النواب الديمقراطيين الذين يتطلعون إلى عزله.

وبدأ المحامي دير فين، دفاعه قائلا إنه لا يوجد أي خطأ في خطاب ترامب في الساعة التي سبقت اقتحام حشد من مؤيديه مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وانتقد ديفيد شون، وهو محام آخر لترامب، الديمقراطيين بزعم التلاعب بشهاداتهم. ثم عرض سلسلة من مقاطع الفيديو للنواب الديمقراطيين الذين يقولون كلمة "قتال"، مشيرا إلى أن هذا جهد واضح لإظهار النفاق من جانبهم.



كما دفع المحامون بأن عملية العزل برمتها ليست سوى محاولة "للقضاء على خصم سياسي".

وواجه ترامب آلية عزل للمرة الثانية في حدث غير مسبوق، حيث لم تشهد الولايات المتحدة سوى أربعة عمليات عزل رئاسية في تاريخها، اثنتان منها لترامب خلال العام الماضي. ولم يتم عزل أي رئيس آخر أو مسؤول اتحادي مرتين، ولم يواجه أي رئيس محاكمة عزل بعد مغادرته منصبه.

ومع ذلك، دفع محامو ترامب بأنه ليس مسؤولاً عما فعله أنصاره بعد تجمع روج فيه لمزاعم لا أساس لها من الصحة بتزوير الانتخابات ودعاهم إلى التصرف حيال ذلك.

حكم سريع متوقع

مع ذلك، ما زال قطب العقارات السابق يتمتع بشعبية كبيرة في حزبه، ومن غير المرجح أن يوافق 17 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على التصويت مع خمسين عضوا ديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتأمين الأغلبية اللازمة لإدانته.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أمضى أكثر من 35 عاماً في مقاعد مجلس الشيوخ بالكونغرس، إنه "يتطلع" لمعرفة ما سيفعله "أصدقاؤه" الجمهوريون خلال التصويت الذي قد يتم نهاية هذا الأسبوع.

وأعرب عن أمله في أن يتحملوا "مسؤولياتهم".

ورفض ترامب المقيم حالياً في فلوريدا الإدلاء بشهادته؛ وقال البرلماني تيد ليو إنه بعد فشل الشكاوى القانونية التي تقدّم بها ترامب وضغوطه المتعددة على مسؤولي الانتخابات في الولايات الرئيسية "وجد (نفسه) أنه لا يملك خيارات غير عنيفة للبقاء في السلطة".

وتسارعت وتيرة المحاكمة إلى درجة أن ديفيد شون قال الخميس إنه يمكن إصدار حكم قبل الاثنين.