محمد الفلاح - الرئيس الأمريكي يعتزم إغلاق معتقل جوانتانامو

السبت 13 فبراير 2021

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يريد إغلاق معتقل جوانتانامو قبل انتهاء ولايته.



وبذلك يُعيد بايدن إحياء وعد كان تعهّد به الرئيس الأسبق باراك أوباما، خلال حملته الانتخابية لكنه لم يتمكن من الوفاء به لعدم وجود تسوية مع الكونجرس.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي، حول إغلاق محتمل لمعتقل جوانتانامو خلال فترة حكم بايدن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، ”هذا بالتأكيد هدفنا ونيتنا“.

وأضافت ”لذا بدأنا عملية مع مجلس الأمن القومي (…) للعمل مع مختلف الوكالات الفدرالية وتقييم الوضع الحالي (…) الذي ورثناه عن الادارة السابقة“.

وخلال حملته الرئاسية لعام 2016، عبّر الرئيس السابق دونالد ترامب عن نيّته الإبقاء على معتقل جوانتانامو مفتوحا و“جعله مليئا بالأشرار“.

ويضم السجن معتقلي ”الحرب الأمريكية على الإرهاب“، وبينهم شخصيات بارزة في القاعدة والعقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 أيلول/سبتمبر خالد شيخ محمد.

ويضم معتقل جوانتانامو حاليا نحو أربعين سجينا، يُعتبر 26 منهم خطرين إلى درجة لا تسمح بالإفراج عنهم وتتأخر الإجراءات القانونية بسبب تعقيد ملفاتهم.