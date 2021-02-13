عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لإحباط مخطط الإخوان.. ولاية سودانية تفرض حالة الطوارئ

السبت 13 فبراير 2021

الخليج 365

أعلن حاكم ولاية الجزيرة وسط السودان عبدالله إدريس، فرض حالة الطواري لإحباط مخططات فلول تنظيم الإخوان البائد.



ونص قرار إدريس بحسب وكالة السودان للأنباء، بأن تسري حالة الطواري في جميع أرجاء ولاية الجزيرة من اليوم وحتى إشعار آخر.

ووجه والي الجزيرة، جيمع الأجهزة الأمنية والشرطية لاتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين.

وحث المواطنين على التبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام البائد، وقياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الاقتصاد.

وأتت التوجيهات بناءً على سلطاته بموجب الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية واستنادا على قانون الطوارئ والسلامة العامة وحفاظا على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار والي الجزيرة أنهم رصدوا تحركات وأنشطة عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل والتحريض والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف والسلب والنهب وتحريض العامة على جهاز الدولة الفيدرالي.

وكشف عن رصد الاجتماعات المنظمة لأعضاء التنظيم المحظور الهادفة لتدمير جهاز الدولة، إضافة لمتابعة معلومات حول المضاربات الاقتصادية في الدولار والسلع الأساسية لأجل خنق الاقتصاد السوداني وتدميره.

وتقود السلطات السودانية حملة للقبض على فلول نظام الإخوان البائد، إثر قيامهم بمخطط لنسف استقرار البلاد وتقويض الفترة الانتقالية، من خلال إشعال الحرائق في الولايات وممارسة عمليات تخريب واسعة.

وتم توقيف نحو 170 عنصرا من التنيظم في ولايات القضارف، شمال كردفان، شرق دارفور، بعد أن ثبت تورط في أعمال شغب ونهب وتخريب بتلك المناطق.

وأعدت ولايات سودانية، بينها الخرطوم قوائم بالعناصر الإخوانية النشطة في أعمال التخريب للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، وذلك انفاذا لتوجيهات لجنة تفكيك الإخوان بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق، الجمعة، أوقفت السلطات السودانية أمين حسن عمر أحد العقول المدبرة لتنظيم الإخوان الإرهابي المعزول.

ويعد أمين أيضا من قيادات الصف الأول في نظام الإخوان البائد، وتقلد العديد من المناصب، آخرها مسؤول ملف سلام دارفور في القصر الرئاسي (مكتب سلام دارفور).