شكرا لقرائتكم انتخاب كريم خان رئيساً للادعاء بـ"الجنائية الدولية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتُخب الحقوقي البريطاني كريم خان الجمعة مدعياً عاماً جديداً للمحكمة الجنائية الدولية، خلفاً لفاتو بنسودا التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب عقوبات بسبب تحقيق بشأن جرائم حرب أميركية مفترضة في أفغانستان.

فاتو بنسودا

وفاز خان (50 عاماً)، الذي قاد تحقيقاً للأمم المتحدة في الفظائع التي اركبها تنظيم داعش، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من 72 دولة، أي بعشر دول أكثر من ال 62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع.

وبهذا الانتخاب تنتهي عملية مطولة ومثيرة للانقسام لتعيين الشخص الذي سيحل محل بنسودا عندما تنتهي فترة ولايتها في وقت لاحق من هذا العام.

وفاز خان بالمنصب في اقتراع سري متغلباً على ثلاثة مرشحين آخرين. ومدة ولاية خان تسع سنوات تبدأ في 16 يونيو المقبل.

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

وتضم المحكمة، التي مقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاماً، 123 عضواً، وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

ويشغل المدعي العام منصباً يُعد من أصعب المناصب في القانون الدولي نظراً لطبيعة القضايا المعروضة على المحكمة.

وفرضت إدارة ترمب عقوبات على بنسودا وأحد كبار مساعديها العام الماضي لاستمرارها في التحقيق في مزاعم ارتكاب أميركيين لجرائم حرب، رغم أن المحكمة تعرضت لانتقادات في الماضي بسبب تركيزها على تلك النوعية من الجرائم في افريقيا.