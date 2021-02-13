شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام اعتباراً من الخميس القادم الموافق 18 فبراير وحتى الاثنين الموافق 22 فبراير ، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً ، باستثناء اليوم الأخير الاثنين حيث يغلق باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وجاء شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة، وفقا للمادة 37 من قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، التى تنص على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين خمسة عشر عاما.

ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة، أن يكون قد مضى على قيده فى جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل بالنسبة المرشح لمنصب النقيب، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة، وثلاث سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة على الأقل، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.

ومن الأوراق المطلوبة للترشح، صورة لكارنية المشتغلين للمرشح ودمغة صحفية.